Plötzlich Flaute: Was ist bloß mit HSV-Torjäger Glatzel los?

Auf seine Tore konnte sich der HSV eigentlich fast immer verlassen. Doch aktuell läuft es nicht gut für Robert Glatzel. Nur einen Treffer hat der Stürmer in den vergangenen sechs Liga-Spielen erzielt. Bei den jüngsten Auftritten gegen Düsseldorf (1:0) und in Wiesbaden (1:1) war er so gut wie gar kein Faktor auf dem Platz.

Was ist nur mit Glatzel los? Nach drei Spieltagen hatte der Angreifer zusammen mit László Bénes noch die Torjägerliste der Zweiten Liga angeführt. Jeweils bei vier Treffern standen da die beiden HSV-Profis. Glatzel wurde von allen Seiten gefeiert und selbst mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Zu mehr Selbstvertrauen und noch mehr Toren hat das alles nicht geführt.

Glatzel mit nur einem Treffer in sechs Spielen

Ein Treffer beim 1:2 in Osnabrück – das ist die Glatzel-Ausbeute aus den vergangenen sechs Spielen. Im Torjäger-Ranking ist er auf Platz fünf abgerutscht. Auch seinen Status als Ballermann der Liga hat der 29-Jährige mittlerweile verloren. Dort steht jetzt Kaiserslauterns Ragnar Ache mit 43 Torschüssen, Glatzel folgt mit 33 Abschlüssen nur noch auf Rang zwei. Viel Torgefahr ging von ihm zuletzt auch nicht aus.

Beim 1:0 gegen Düsseldorf wurde Glatzel nach 72 Minuten ausgewechselt. Auf keinen Torschuss hatte er es zuvor gebracht. In Wiesbaden durfte er wieder durchspielen. Von den 23 Abschlüssen der Hamburger kamen letztlich aber auch nur zwei von ihm.

Das könnte Sie auch interessieren: „Konnte nicht mehr“: Dompé gibt dem HSV Rätsel auf

Woran liegt es? Fehlender Einsatz ist nicht wirklich das Problem. Glatzel arbeitet weiterhin viel auf dem Platz. Er versucht, wie von Tim Walter verlangt, sich auch vor allem im Strafraum aufzuhalten. Da ist er letztlich von den Zuspielen seiner Mitspieler abhängig. Die waren zuletzt nicht immer gut. Und kam doch mal ein Ball an, war dieser auch schnell wieder weg.