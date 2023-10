„Konnte nicht mehr“: Dompé gibt dem HSV Rätsel auf

Jean-Luc Dompé gehört zu den HSV-Profis, die mit ihrer Klasse auf dem Platz den Unterschied ausmachen können. Zu sehen ist das in dieser Saison bislang jedoch zu selten. Dompé sorgt immer wieder für Rätsel – auch bei Tim Walter.

Vor dem Wiesbaden-Spiel hatte Dompé (Muskelprobleme) drei Tage nicht voll trainieren können. Am Donnerstag ging dann aber der Daumen von Walter nach oben. Er sei voll einsatzfähig, so der HSV-Coach. Beim 1:1 in Hessen sah das Bild dann aber doch wieder anders aus.

Nur Kurzeinsatz für Dompé in Wiesbaden

Erst in der 79. Minute kam der Flügelstürmer in das Spiel. Als Begründung sagte Walter nach dem Abpfiff: „Er konnte nicht mehr. Es war so ausgemacht, dass er zehn bis 15 Minuten auf dem Platz sein kann.“

Helfen konnte Dompé in der kurzen Zeit seinem Team letztlich nicht mehr. Bleibt zu hoffen, dass das Rätsel nun in der Länderspielpause gelöst wird.