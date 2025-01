Nur 63 Stunden Erholungszeit! DAS ist das größte HSV-Problem vorm Hannover-Spiel

Das Interesse hält sich merklich in Grenzen. Wenn Dynamo Kiew am Donnerstagabend zum Europa-League-Abschluss im Volkspark aufkreuzt, werden nur etwa 3000 Fans dem Kick gegen Rigas FS (Lettland) beiwohnen. Die größte Sorge des HSV an diesem Abend hat wenig mit Toren, Punkten oder Besucherzahlen zu tun. Sie lautet: Hoffentlich bleibt der Rasen heil …

Dynamos Auftritte in Hamburg sind längst zu einem bemitleidenswerten Flop verkommen. Zu den drei Partien gegen Lazio Rom, Ferencvaros Budapest und Viktoria Pilsen kamen insgesamt nicht mal 18.000 Zuschauer – eine bodenlose Enttäuschung, die gegen Riga noch mal getoppt wird.

Der HSV empfängt am Sonntag Hannover zum Nord-Duell

Das Wichtigste aus Sicht des HSV ist nun, dass der zuletzt schon recht rutschige Rasen nicht zu sehr ramponiert wird. Denn bereits am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de), keine 63 Stunden nach dem Abpfiff der Europa-League-Partie, wird das Nord-Duell gegen Hannover 96 angepfiffen.

Bekommt der HSV ein erneutes Rasen-Problem? Bereits vor zwei Wochen, nach dem letzten Heimspiel gegen Köln, schimpften die Profis über das rutschige Grün im Volkspark. „Das ist der einzige Kritikpunkt“, ereiferte sich etwa Davie Selke. „Daran müssen wir arbeiten, das geht so nicht. Es war extrem schwer, einen Stand zu haben. Jeder hatte Alustollen unter den Schuhen und es hat trotzdem nicht funktioniert.“

Gegen Hannover droht nun eine erneute Rutschpartie, denn die Temperaturen gestalten sich für das Geläuf weiterhin schwierig. Ärgerlich für den HSV, der den Rasen erst Anfang Dezember austauschte.