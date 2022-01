Noch mehr Sperren drohen: Bremst die Gelb-Sucht den HSV?

Gefährdet war er nicht als Einziger, doch getroffen hat es ausgerechnet Sonny Kittel. Nach seiner fünften Gelben Karte darf der doppelte Derby-Assistgeber – erst servierte er Kapitän Sebastian Schonlau, dann Bakery Jatta – beim Topspiel in Darmstadt kommende Woche nur zuschauen.

Dass es gegen St. Pauli sonst nur Ludovit Reis erwischte, täuscht darüber hinweg, dass der HSV in dieser Hinsicht ligaweit vorne mitmischt. 44 Verwarnungen kassierte das Walter-Team in dieser Saison bereits, nur Werder (46), Darmstadt (48) und Rostock (55) weisen mehr vor.

Zweite Liga: HSV hat schon 44 Gelbe Karten

Nun sind Gelb-Sperren wahrlich kein Novum in der Zweiten Liga, der HSV aber muss aufpassen, dass die Gelb-Sucht in der Rückründe nicht zu einem sich häufenden Problem wird. In Moritz Heyer und Jonas Meffert stehen zurzeit zwei weitere Profis bei vier Gelben, Reis seit dem Stadttderby bei drei.

Allesamt Stammspieler, deren Ausfall in Richtung Saison-Finale nur schwer zu verkraften wäre – so wie im Falle Kittel, den der HSV in Darmstadt schmerzlich vermissen wird.