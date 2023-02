Noch kein Sieg in Heidenheim: Mit dieser Idee will der HSV das ändern

In Kiel (3:2) hat der HSV in dieser Saison erstmals ein Zweitliga-Spiel gewonnen. Nun fehlt den Hamburgern nur noch ein Erfolg in der Voith-Arena in Heidenheim.

Es ist das einzige Stadion aller aktueller Zweitligisten, in dem der HSV bislang noch sieglos ist.

Tim Walter und HSV wollen in Heidenheim siegen

Zwei Pleiten und zwei Remis gab es für die Hamburger bislang in Heidenheim. Am Samstag soll die letzte Bastion in Liga zwei nun endlich erobert werden.

Tim Walter hat dafür einen klaren Plan. Eklig wie zuletzt beim 2:0-Erfolg in Rostock soll es werden.

„Die verteidigen hart, laufen viel, aber es ist auch nicht immer angenehm, dem Ball hinterherzulaufen. Das ist unser Ziel“, sagt der HSV-Coach und fügt hinzu: „Wir können auch eklig sein. Das haben wir unter Beweis gestellt, das wollen wir wieder machen.“