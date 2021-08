Vor zweieinhalb Wochen nahmen die HSV-Fans Abschied von Aaron Hunt, bedachten den Ex-Kapitän vorm Heimspiel gegen Dresden (1:1) mit tosendem Applaus. Der 34-Jährige war sichtlich gerührt, arbeitet seitdem weiter an seiner Rückkehr auf die Fußball-Bühne. Noch aber hat sich nichts getan. Mittlerweile steht nun sogar das Karriereende im Raum.

Hängt Hunt seine Schuhe an den Nagel? Noch hofft er, dass es anders kommt. Das Problem: Seit Sommer lagen ihm mehrere Anfragen (vor allem aus der Zweiten Liga und dem arabischen Raum) vor, richtig reizvoll war aber keine. Auch, weil Hunt klare Vorstellungen hat. Kaum denkbar, dass er sich in seinem Alter noch Abstiegskampf bei einem Underdog in Liga zwei antun will.

Hunt spielte letztmals Ende April für den HSV

Wie geht es weiter? Hunt, der sich in Hamburg fit hält, will bis Ende August abwarten, dann eine Grundsatzentscheidung treffen. Findet sich bis dahin kein Klub, der ihn wirklich reizt, ist nach MOPO-Informationen das Karriereende Thema. Dann wäre das 1:1 mit dem HSV gegen Karlsruhe Ende April sein letzter Profi-Einsatz gewesen.