Nicht schon wieder! In Regensburg fehlt dem HSV der nächste Stammspieler

Ohne László Bénes muss der HSV am Sonntag in Regensburg antreten. Der slowakische Nationalspieler ist gesperrt. Er ist damit bereits der sechste HSV-Profi, der seit Anfang März ein Spiel aufgrund einer Gelb-Sperre verpasst.

Sechs Sperren in zehn Spielen. Vor Bénes hatte es zuletzt auch schon Moritz Heyer, Sebastian Schonlau, Miro Muheim, Jonas Meffert und Bakery Jatta erwischt. Doch nun ist ein Ende in Sicht.

Ludovit Reis steht seit vier HSV-Spielen bei vier Gelben

Mit Ludovit Reis gibt es aktuell nur noch einen Spieler im Team, der bei der nächsten Gelben Karte gesperrt wird. Er ist zumindest vorerst der letzte Wackelkandidat.

Seit vier Spielen steht Reis mittlerweile schon bei vier Verwarnungen. Er hätte sicher nichts dagegen, wenn sich das bis zum Saisonende nicht mehr ändert.

Das Regensburg-Spiel dürfte für ihn dabei eine besondere Herausforderung werden. Beide Teams gehören in dieser Saison zu den Mannschaften, die beim Blick auf Karten und Sperren ganz vorne dabei sind.