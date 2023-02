Die Nummer wird immer bitterer: Platzt für Hinterseer das Wiedersehen mit dem HSV?

Auch am Deadline Day bewegte sich bei Lukas Hinterseer nichts mehr. Das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen am Sonntag (13.30 Uhr) dürfte für den Österreicher, der seit vergangenem Sommer beim FC Hansa Rostock unter Vertrag steht, dennoch ausfallen.

Der 31-Jährige stand beim Jahresauftakt der „Kogge“ in Heidenheim (0:2) nicht mal mehr im Kader, spielte unter Trainer Patrick Glöckner (46) bislang erst fünf Minuten.

Seit seinem Abgang beim HSV, für den Hinterseer neun Zweitligatore in 33 Spielen erzielte, wurde der Angreifer weder bei Ulsan Hyundai (2021), noch bei Hannover 96 (null Tore 2021/22) oder bislang in Rostock langfristig glücklich. Nicht ausgeschlossen, dass Hinterseer (ein Saisontor) mal wieder in den Kader rutscht. Vorgestellt hatte er sich das alles aber sicher ganz anders.