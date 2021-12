Von Sommer 2019 bis zum Januar 2021 machte Lukas Hinterseer insgesamt 36 Spiele (zehn Tore) für den HSV. Es folgte ein Wechsel zu Ulsan Hyundai nach Südkorea. Nach 29 Einsätzen (neun Toren) war auch dort in diesem Sommer schon wieder Schluss. Der Angreifer wechselte zurück nach Deutschland zu Hannover 96.

Dort trifft er mit den Niedersachsen nun auf seinen Ex-Verein aus Hamburg. Ob sich Hinterseer auf das Wiedersehen mit dem HSV freut, ist unklar. Er soll und will in dieser Woche nicht reden.

Klar ist: Glücklich wird er bei 96 kaum sein. Es läuft einfach nicht für ihn. In acht Spielen kam der Österreicher für Hannover bislang zum Einsatz, er stand dabei immer in der Startelf. Ein Tor hat er trotzdem noch nicht erzielt. Der mittlerweile 30-Jährige sucht weiter nach seinem Glück. Am vergangenen Wochenende war es in Karlsruhe beinahe soweit, doch Hinterseers Treffer wurde zurückgenommen. So blieb nach dem 0:4 nur der totale Frust.

Hinterseer war 2019 gut beim HSV gestartet

Beim HSV war der Stürmer 2019 zunächst gut gestartet und kam auf eine zufrieden stellende Torquote, verlor in der Rückrunde aber seinen Stammplatz an den aus Leverkusen geliehenen Joel Pohjanpalo – und litt auch darunter, dass der damalige HSV-Trainer Dieter Hecking nicht auf ihn setzte.