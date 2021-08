Drei Treffer in den ersten fünf Pflichtspielen für den HSV sind wahrlich keine schlechte Ausbeute. Im Gegenteil, die Auftritte von Robert Glatzel haben Lust auf mehr (Tore) gemacht. Zur Wahrheit gehört aber, dass die Quote noch besser hätte sein können – man blicke auf das 2:2 gegen Darmstadt, als er aussichtsreich per Fuß (20.) und Kopf (68.) scheiterte.

„Er ist noch nicht ganz glücklich über seine Tor-Ausbeute“, sagt Tim Walter über seinen Stürmer. „Aber er ist in den Situationen, er lauert und das ist genau das, was wir von ihm erwarten.“

HSV: Trainer Tim Walter erwartet mehr von Robert Glatzel

Wenn der HSV am Samstag in Heidenheim gastiert, bedeutet das für Glatzel auch ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. „Mein Ziel ist, ein Tor zu schießen“, sagte er Anfang der Woche.

Um dieses Vorhaben zu realisieren, blieb Glatzel am Donnerstag länger als die Kollegen auf dem Trainingsplatz, ballerte erst Nachwuchskeeper Finn Böhmker und dann Marko Johansson die Bälle um die Ohren. Die Quote konnte sich sehen lassen. So soll es auch gegen seinen Ex laufen. Walter betont bewusst, Glatzel sei „bei Weitem noch nicht am Zenit“.