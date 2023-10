NFL-Superstars als Vorbild: So macht der HSV seine Talente fit

Am Dienstag herrschte im Volkspark Hochbetrieb. Während das Gros der HSV-Nationalspieler noch auf Reisen war, gaben sich die Nachwuchs-Talente des Vereins ein Stelldichein und traten zur großen Casting-Show an – wie in den USA, bei den künftigen Superstars der NFL.

Zum zweiten Mal veranstaltete der HSV das Schaulaufen seiner eigenen Talente, angelehnt an den „Combine Day“ der US-Football-Liga. Dabei traten alle Spieler der U16, U17, U19 und U21 zu verschiedenen Kraft-, Ausdauer- und Sprinttests an. Das alles unter den Augen ihrer Trainer. Pit Reimers (U21), Thomas Johrden (U19), Marcus Rabenhorst (U17) und Tim Reddersen (U16) verfolgten mit Argusaugen, wie sich die Talente im Kraftraum und auf dem Kunstrasen am Campus präsentierten. Die Keeper absolvierten einen separaten Torwart-Tag.

Bringt HSV-Sportvorstand Boldt neue Ideen aus den USA mit?

Der HSV lernt dabei von den Football-Profis in den USA. „Wir machen den Soccer Combine Day in Anlehnung an das NFL Scouting Combine“, verrät Athletik-Trainer Daniel Müssig. „Die Jungs werden in den ihnen aus dem Sommer bekannten Leistungstests zum Vorbereitungsstart ein weiteres Mal getestet.“ Und weiter: „Um einen zusätzlichen Anreiz zu setzen, machen wir daraus einen kleinen Wettkampf an mehreren Stationen und erstellen mannschaftsinterne Rankings in den Bereichen Agilität, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer. Die Jungs sollen und wollen sich an ihre Leistungsgrenze pushen – und sehen dann am Ende, ob es zur Gold-, Silber- oder Bronzemedaille gereicht hat.“

Neben Müssig, der auch täglich mit den HSV-Profis zusammenarbeitet, begleiteten die Athletik-Trainer Jan Hasenkamp (U21), Stefan Adler (U19), Milan Hentrich (U17/U16) und die Reha-Trainer Markus Günther (U16-U19) und Marc Misselhorn (U11-U15) die Übungen.

Mit seinem Talente-Casting unterstreicht der HSV, dass er offen für neue Ideen ist. Die könnten demnächst noch erweitert werden. Sportvorstand Jonas Boldt befindet sich derzeit mit dem Nationalteam in den USA und kehrt am Wochenende zurück. Möglicherweise im Gepäck: viele neue Ideen aus Übersee.