Neues Stadion, neues Glück: Der HSV will wieder zur Auswärts-Macht werden

Die Serie, die der HSV im vergangenen Jahr hinlegte, war nicht nur eines Rekordes verdächtig, sondern sie sorgte auch für einen. Wettbewerbs- und ligaübergreifend zehn Auswärtsspiele in Folge gewannen die Hamburger von April bis Ende September 2022 – so oft wie nie zuvor am Stück.

Allein die fünf siegreichen Partien in der Fremde bis zum zehnten Spieltag 2022/23 sorgten entscheidend dafür, dass der HSV am Saisonende auf dem ersten Platz der Auswärtstabelle stand (30 Punkte).

Die Frage, ob Tim Walters Team nun wieder eine Auswärtsmacht sein wird, bezieht sich aber auch auf die Rückrunde der Vorsaison, in der der HSV nach dem Rekord-Start viele wichtige und am Ende für den Direktaufstieg fehlende Auswärts-Punkte liegen ließ – unter anderem beim erschreckenden 2:4-Auftritt in Karlsruhe im März.

Damals fand die Partie noch vor 23.000 Zuschauern statt – und jetzt könnte der HSV der erste Auswärtssieger im renovierten Wildparkstadion (nun 32.000 Plätze) sein.

Das Spiel ist längst ausverkauft, die KSC-Fans sind heiß wie auch die mitreisenden Hamburger Anhänger.