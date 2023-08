Köln fragt sich: Wie ernst meint es der HSV bei Katterbach?

Wie wohl sich Noah Katterbach in Hamburg fühlt, ist immer wieder offensichtlich. Am vergangenen Sonntag bejubelte der Linksverteidiger Alexander Zverevs Turniersieg am Rothenbaum, auch die Reha nach seinem Kreuzbandriss absolviert der 22-Jährige weiterhin in Hamburg.

Bald aber wird der FC-Profi wohl nach Köln zurück müssen – und in der Ferne darauf hoffen, dass der HSV ihn endlich kauft.

Der HSV hofft auf einen fallenden Preis

Katterbach, der in der Rückrunde zur Leihe beim HSV spielte, will in Hamburg bleiben, auch das Interesse des Vereins ist verbrieft. Passiert ist in Sachen Wechsel aber noch nichts. Vor allem, weil der HSV auf einen fallenden Preis hofft, da Katterbachs FC-Vertrag im Sommer endet.

Wie geht es weiter? Für den FC ist klar, dass der Spieler in Köln trainieren muss, sobald er wieder fußballspezifisch arbeiten kann. Im Oktober will Katterbach nach Möglichkeit spielfit sein.

In Köln sind sie sich nicht ganz sicher, wie ernst es der HSV wirklich meint. Doch wie die MOPO erfuhr, sollen sich Katterbach und die HSV-Bosse weiterhin regelmäßig austauschen.