Was noch fehlt, sind die letzten Unterschriften, das aber dürfte nur noch Formsache sein. Alles deutet darauf hin, dass sich Hamburgs Fußball-Fans in dieser Saison auf magische Champions-League-Abende freuen dürfen! Die Verträge zwischen dem HSV und Shakhtar Donezk sind ausgearbeitet, der Meister der Ukraine soll seine Königsklassen-Heimspiele in dieser Saison im Volkspark austragen! Es winken die absoluten Topstars des Fußballs.