Am Sonntag gegen Nürnberg wird er auf seinen wichtigsten Nebenmann verzichten müssen. Mit dem gelb-rot-gesperrten Sebastian Schonlau fehlt auch Jonas David (21) die ordnende Hand in der Defensive, plötzlich ist der Youngster wohl Chef der HSV-Abwehr. Doch er scheint bereit zu sein: Beim Derbysieg in Bremen stellte David für sich einen neuen Zweikampf-Rekord auf.

David wird zum Zweikampf-Monster. 78 Prozent seiner Duelle gewann er gegen Werder, mehr als jeder seiner Kollegen. Sein Bestwert zuvor: 54 Prozent am vierten Spieltag gegen Darmstadt.

Zum Saisonstart stand HSV-Abwehrmann David noch in der Kritik

Davids Schwäche in Zweikämpfen war gerade zum Saisonstart Thema. Da gelang es ihm noch nicht, ähnliche Werte wie der nach St.Truiden (Belgien) abgewanderte Toni Leistner (kam im Vorjahr auf 64 Prozent) zu erzielen. Doch bereits in den vergangenen Wochen war eine Steigerung unverkennbar. Die gipfelte nun in Bremen im neuen Bestwert. HSV-Trainer Tim Walter hatte bereits kürzlich große Entwicklungsschritte bei seinem Talent ausgemacht.