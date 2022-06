Neue Marktwerte: Der HSV hat den wertvollsten Zweitliga-Kicker

Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Spieler-Marktwerte für die Zweite Liga aktualisiert. Beim HSV gibt es Gewinner und Verlierer. Auffällig: Mit Mario Vuskovic haben die Hamburger zumindest für den Moment den wertvollsten Spieler der Zweiten Liga im Kader.

Für eine Ablösesumme von knapp drei Millionen Euro hatte der HSV Vuskovic bereits im Laufe der abgelaufenen Saison fest von Hajduk Split gekauft. Ein guter Deal, das steht außer Frage. Der Verteidiger überzeugte nicht nur mit seiner Leistung auf dem Platz, sondern wird auch immer wertvoller. Laut transfermarkt.de ist sein Marktwert jetzt noch mal um 500.000 auf insgesamt fünf Millionen Euro gestiegen. Kein anderer Profi ist aktuell in Liga zwei wertvoller.

Einen guten Sprung nach oben (plus 500.000, jetzt 2,5 Millionen Euro) machte auch Robert Glatzel. Ein großer Marktwert-Verlierer ist hingegen Stephan Ambrosius. Der Verteidiger machte nach seinem Kreuzbandriss in der abgelaufenen Saison kein Spiel, sein Marktwert sank dadurch von 1,5 Millionen auf jetzt nur noch 800.000 Euro. Für Leih-Spieler Giorgi Chakvetadze ging es in Hamburg ebenfalls bergab. Sein neuer Marktwert liegt bei zwei Millionen Euro (minus 300.000).