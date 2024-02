Neue Chance unter Baumgart: Blüht dieses HSV-Trio jetzt auf?

Steffen Baumgart steht für Vollgas-Fußball. Als ehemaliger Stürmer legt der neue HSV-Coach besonders viel Wert auf die Offensive. Anders als zuletzt Tim Walter setzt er gern auch mal auf zwei Stürmer. Profitieren könnten von der Spielweise nun drei Profis, die zuletzt deutlich hinter den Erwartungen geblieben waren.

András Németh ist beim HSV hinter Robert Glatzel der Mittelstürmer Nummer zwei. Zum Einsatz kam er bislang fast nur als Joker. Überzeugen konnte er dabei kaum. Sein letztes HSV-Tor liegt schon über ein Jahr zurück. Unter Baumgart dürfte der ungarische Nationalspieler nun wieder mehr in den Fokus rücken.

Baumgart lässt auch gerne mit zwei Stürmern spielen

Ähnlich sieht es bei den Offensivspielern Ransford Königsdörffer und Levin Öztunali aus. Das Duo ist in der Liga in dieser Saison bislang ebenfalls noch ohne Tor. Das will Baumgart sicherlich ändern. Die Karten werden neu gemischt.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV will ihn halten: Ex-Werder-Profi beobachtet Van der Brempt

Németh, Königsdörffer, Öztunali – kann Baumgart mit seinem Feuer und seiner Spielidee die drei HSV-Angreifer wieder in die Erfolgsspur bringen? Das Trio bekommt auf jeden Fall die Chance zum Neuanfang.