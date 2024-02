HSV will ihn halten: Ex-Werder-Profi beobachtet Van der Brempt

Noch ist nicht klar, welches Trikot Ignace Van der Brempt ab der kommenden Saison tragen wird. Der Belgier spielt in dieser Serie nur auf Leihbasis beim HSV und besitzt bei RB Salzburg noch einen Vertrag bis 2026. Aber melden die Österreicher auch wirklich Eigenbedarf an? Derzeit nehmen sie ihren Defensivmann verstärkt unter die Lupe, um dann zu entscheiden, wie es mit Van der Brempt weitergehen soll.

Auch am vergangenen Samstag schauten die Salzburger genau hin und bedienten sich der Akquise von Zlatko Junuzovic (36). Der Ex-Profi von Werder Bremen und frühere Nationalspieler ist seit dieser Saison als Scout für Red Bull aktiv und reiste eigens ins Rostocker Ostseestadion, um Van der Brempt unter die Lupe zu nehmen.

Van der Brempts Leistungen passten zuletzt nicht mehr

Was Junuzovic sah, dürfte ihm nur bedingt gefallen haben. Insbesondere im Laufe der zweiten Hälfte leistete sich der Rechtsverteidiger mehrere Unkonzentriertheiten, kassierte auch nur die MOPO-Note 4. Ohnehin wirkte er in den vergangenen Wochen ungewohnt verunsichert. Kein Grund zur Sorge, Formschwankungen sind in seinem jungen Alter normal.

Wie geht es nun weiter? Nach MOPO-Informationen will der österreichische Abo-Meister den 21-Jährigen in den kommenden Wochen weiterhin verstärkt sichten um genau beurteilen zu können, wie ab Sommer mit Van der Brempt geplant werden soll. Der HSV würde den Junioren-Nationalspieler gern behalten. Ob das wirklich funktionieren kann, entscheidet am Ende aber Salzburg.