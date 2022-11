Lakers, Football, Disneyland: So läuft die USA-Tour des HSV

Neun Tage lang sind sie unterwegs, um Werbung für ihren Verein zu betreiben – und vor allem viel Spaß zu haben. Nach einem Zwischenstopp in Frankfurt machte sich der HSV am Sonntag auf den Weg nach Kalifornien, wo er bis zum 22. November einen Steinwurf vom Disneyland entfernt residieren wird. Bereits in der vergangenen Nacht wartete das erste ganz große Highlight auf die Profis.

Kaum waren sie gelandet, da ging es für Tim Walter und sein Team bereits in die mächtige Crypto.com Arena (20.000 Plätze), wo sie das NBA-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets verfolgten. Ein erster Vorgeschmack auf die Tage in den USA. Sportvorstand Jonas Boldt fehlte, er reist erst heute nach.

Zwischenstopp in Frankfurt: HSV-Team trifft auf Bayer Leverkusen

„Ich freue mich auf alles“, hatte Mittelfeldmann Ludovit Reis vor dem Abflug mit Blick auf die Besuche der Lakers und zweier Football-Spiele erklärt, während sich Walter festlegte: „Ich bin doch mehr beim Basketball.“

Groß war vor dem Abflug das Hallo auf dem Frankfurter Flughafen, als der HSV auf den Kader Bayer Leverkusens traf. Die Rheinländer reisten ihrerseits nach St. Louis weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Der beste Glatzel aller Zeiten – HSV-Profi mit besonderem Wunsch für USA-Trip

Der HSV erhofft sich von seinem Trip vor allem, dass der Zusammenhalt des Kaders weiter wächst. Am Dienstag steht die erste von zwei Partien an, Gegner ist dann Zweitligist Orange County Soccer Club.