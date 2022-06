Nächster Neuer im Anflug? Königsdörffer hat Bock auf den HSV!

Pünktlich zum langen Pfingst-Wochenende hatte der HSV am Freitag mit einem Transfer-Doppelpack aufgewartet. Keeper Matheo Raab (23/kommt aus Kaiserslautern) und Offensivmann Filip Bilbija (22/Ingolstadt) sind die ersten beiden Neuen für die kommende Spielzeit. Der Dritte könnte zügig folgen: Der HSV ist mit Dresdens Angreifer Ransford Königsdörffer (20) sehr weit, im Laufe der kommenden Woche könnte die Nummer eingetütet werden.

Bekommt der HSV seinen Wunsch-Angreifer? Königsdörffer, der in der abgelaufenen Saison für Dynamo 30 Partien absolvierte (je fünf Tore und Vorlagen), wird zwar von mehreren Vereinen umgarnt, auch der 1. FC Köln soll im Boot sitzen. Doch bereits am Samstag hatte Sky berichtet, Königsdörffers Transfer zum HSV sei „bis zur Beschlussreife“ vorangeschritten. Auch nach MOPO-Informationen sind die Hamburger in der Pole-Position. Königsdörffer soll nach mehreren guten Gesprächen mit dem HSV einen Wechsel in den Volkspark bevorzugen.

Interessant: Sportdirektor Michael Mutzel ist der Mann, der bei den Verhandlungen federführend agiert. Erst am Freitag war der 42-Jährige von Sportvorstand Jonas Boldt medienwirksam entmachtet worden, soll künftig keinen Kontakt mehr zur Mannschaft haben und sich nur noch um die Abwicklung von Transfers kümmern. Offen und doch eher unwahrscheinlich, dass Mutzel diese Rolle künftig weiterhin wahrnehmen möchte. Wie aber schon bei Raab und Bilbija scheint er nun auch bei Königsdörffer sein Verhandlungsgeschick ausspielen zu können.

Königsdörffer könnte den HSV rund eine Million Euro kosten

Ein wenig hakt die Nummer noch. Die Ablöse für Königsdörffer soll im Bereich von einer Million Euro liegen, noch aber hat der HSV seinen internen Budgetplan nicht vom Aufsichtsrat absegnen lassen. Sobald das geschieht, könnte der Weg frei sein. Königsdörffers Seite bereitet sich auf eine Entscheidung in den Tagen nach Pfingsten vor. Geht alles glatt, hätte der HSV dann seinen neuen Sturm-Partner für Top-Torjäger Robert Glatzel.