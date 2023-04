Nächster Meilenstein! HSV-Trainer Walter überholt Klub-Legende Magath

Er pirscht sich immer weiter nach oben. Am Samstag gegen Hannover steht HSV-Trainer Tim Walter bereits vor seinem 70. Pflichtspiel als HSV-Trainer, zieht damit in der ewigen Rangliste an Felix Magath vorbei. Langsam nähert sich der 47-Jährige sogar den Top Ten der HSV-Bestenliste.

Im Trubel um das 2:2 in Düsseldorf ging Walters nächster Meilenstein zuletzt fast unter. Seit Sommer 2021 ist er Trainer des HSV, mit seinem 69. Spiel überholte er den vor ihm platzierten Thorsten Fink und zog mit Vereins-Legende Magath gleich. Damit liegt er in der HSV-Historie nun auf Rang 13.

HSV-Coach Walter wird erst mal nicht mehr weiter klettern

Höher wird er in dieser Saison nicht mehr klettern, denn der vor ihm platzierte Kurt Jara (79 Spiele) ist bei noch acht ausstehenden Partien nicht mehr erreichbar.

Klar ist: Um den Sprung in die Top Ten zu schaffen, müsste Walter noch fast ein ganzes Jahr durchhalten. Zehnter ist derzeit Meistertrainer Branko Zebec (107 Spiele). Angeführt wird die Liste von Ernst Happel (260 Pflichtspiele).