Nächster Karriere-Höhepunkt: Ex-HSV-Star schießt legendäres Tor!

Er ist weit davon entfernt, genug zu haben. Am Neujahrstag feierte Paolo Guerrero seinen 40. Geburtstag, längst ist der Angreifer in seiner Heimat Peru eine Legende. Nun schaffte er beim 4:1-Testspielsieg gegen die Dominikanische Republik erneut Historisches.

18 Jahre ist es bald her, dass Guerrero zum HSV wechselte. Im Sommer 2006 kam er für eine Ablöse von knapp drei Millionen Euro vom FC Bayern und war Bestandteil der letzten wirklich erfolgreichen HSV-Jahre. Zwei Mal (2009 und 2010) erreichte er mit dem Verein das Halbfinale der Europa League, verließ Hamburg im Sommer 2012 und schreibt seitdem weiterhin kräftig Schlagzeilen.

Nun ist Guerrero abermals in aller Munde. Fast fünf Jahre lang hatte er nicht mehr für sein Nationalteam getroffen, die Kritik an ihm nahm stetig zu. Beim Test gegen die Dominikaner aber beendete der Stürmer seine Durststrecke, traf in seinem 117. Länderspiel in der Nachspielzeit per Strafstoß zum Endstand. Damit ist Rekord-Torschütze Guerrero (40 Treffer) nun mit 40 Jahren, zwei Monaten und 25 Tagen auch der älteste Spieler, der jemals für Peru knipste und knackte nach 63 Jahren die Bestmarke eines gewissen Faustino Delgado.

Greift Ex-HSV-Star Guerreo 2026 die WM-Rekorde an?

„Paolo erzielt sein historisches Tor“, jubelte die Zeitung „El Comercio“. Guerrero, der mittlerweile in seiner Heimat bei Cesar Vallejo spielt, aber hat schon die nächsten Ziele vor Augen. Zu gern würde er sich mit Peru für die WM 2026 qualifizieren um dann dort gleich zwei Weltrekorde zu knacken. Käme er zum Einsatz, wäre er der älteste Feldspieler, der jemals bei einer WM zum Einsatz kam und würde Roger Milla (war 1994 in den USA 42 Jahre und 39 Tage alt) ablösen. Zugleich könnte er den Kameruner als ältesten Torschützen übertreffen.

Klar, bis dahin ist noch ein Stück zu gehen. Aber wer hätte gedacht, dass Guerreros Karriere so einen Verlauf nehmen würde, als er vor 18 Jahren zum HSV wechselte?