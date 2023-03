Nächster HSV-Gegner im Pech! Fortuna im Spitzenspiel ohne Abwehrchef

Und plötzlich wird das Zweitliga-Spitzenspiel zum Duell ohne Kapitäne. Dass der HSV am kommenden Freitag in Düsseldorf auf den Gelb-gesperrten Sebastian Schonlau verzichten muss, war klar – nun hat auch die Fortuna eine Sorge mehr: Kapitän André Hoffmann (30) fällt mit einem Faserriss in der Gesäßmuskulatur definitiv aus.

Ein schwerer Schlag für die Rheinländer, bei denen Hoffmann zu den Vätern der jüngsten Erfolge zählte. Nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen kann sich die Fortuna nun mit einem weiteren Sieg bis auf vier Zähler an den HSV heranpirschen. Für Hoffmann dürfte der zuletzt nur sporadisch eingesetzte Jordy de Wijs (28) ins Team rücken.

Der HSV sucht noch seinen Schonlau-Vertreter. Vieles deutete auf Javi Montero hin. Doch der Spanier konnte im Test gegen Braunschweig (1:2) nicht überzeugen. Möglich, dass nun Moritz Heyer neben Jonas David in die Mitte rückt.