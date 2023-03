Neuer Wackel-Anfall! HSV-Abwehr patzt auch im Test gegen Braunschweig

Der Käpt’n schaute sich das Geschehen in zivil vom Seitenrand aus an – und sah seine Kollegen wackeln. Das Testspiel gegen Eintracht Braunschweig bot HSV-Trainer Tim Walter die Gelegenheit, den Ernstfall zu proben. Der wird beim Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (31. März) eintreten: Sebastian Schonlau wird gelbgesperrt fehlen.

Gegen Braunschweig testete Walter das Innenverteidiger-Duo Jonas David und Javi Montero – und gewann unliebsame Erkenntnisse. Besiktas-Leihgabe Montero hing beim ersten Gegentor durch Ex-HSV-Profi Manuel Wintzheimer in der zwölften Minute mit in der Verlosung, verschätzte sich im Kopfballduell. Auch beim 0:2 durch Niko Kijewski (19.) machte der Spanier in der Manndeckung keine gute Figur.

MOPO

„Man sieht immer wieder Situationen, die er nicht gut verteidigt“, sagte Walter nach dem Spiel. „Trotzdem müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass wir Konstanz reinkriegen. Im Training macht er es gut.“ Auch beim 2:4 in Karlsruhe war Walter mit dem Linksfuß zufrieden, die Gelb-Rote Karte brachte Montero um eine Startelf-Chance gegen Kiel (0:0). Gegen Düsseldorf dürfte diese in Abwesenheit Schonlaus trotz des wackligen Auftritts im Test hoch sein.

HSV-Keeper Raab überzeugte gegen Braunschweig

Im Tor müssen sich die Hamburger nicht sorgen. Heuer Fernandes-Vertreter Matheo Raab präsentierte sich gegen Braunschweig auf der Höhe, der Trainer pries ihn als „Bombe“.

So spielte der HSV: Raab – Heyer (46. Heil), David, Montero, Mikelbrencis – Meffert (46. Kilo), Krahn, Megeed (68. Rath) – Jatta (46. Balde), Kittel, Glatzel (46. Amaechi, 68. Yalcinkaya) Tore: 0:1 Wintzheimer (12.), 0:2 Kijewski (19.), 1:2 Kittel (88.)