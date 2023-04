„Emotional besonders“: Drei Ex-Hamburger wollen den HSV ausbremsen

Noch regiert im Volkspark die Freude über das 4:3 gegen St. Pauli. Aber bereits am Samstag kommt einiges auf den HSV zu. Schon im Hinspiel sammelten die Rothosen negative Erfahrungen mit dem 1. FC Magdeburg, verloren daheim mit 2:3. Im Rückspiel wartet nun erneut die geballte Ladung Ex-Hamburg-Power auf den HSV.

Magdeburg ist euphorisiert. Nach dem 2:1 in Braunschweig ist der Aufsteiger voll auf Kurs Klassenerhalt. Mit Moritz-Broni Kwarteng und Tatsuya Ito erzielten zwei Ex-HSV-Spieler die Treffer für das Team von Christian Titz, der vom Sommer 2015 bis Oktober 2018 im Volkspark wirkte.

Kwarteng blüht beim FCM mächtig auf, ist mit nun 24 Jahren so richtig im Profifußball angekommen. Neun Saisontreffer hat er auf dem Konto, seinen Marktwert (laut transfermarkt.de 900.000 Euro) in dieser Saison beinahe verfünffacht. Beim HSV war vor allem Horst Hrubesch Kwartengs großer Förderer. Ende der Saison 2020/21 ließ er ihn als Interimschef der Profis sogar zweimal in Liga zwei ran.

Nach dem Sieg in Braunschweig erklärte Kwarteng: „Die Partie gegen den HSV ist emotional natürlich eine besondere Partie. Da geht es jetzt darum, klar zu sein und im Sinne der Mannschaft alles zu tun.“

Magdeburgs Ito erzielte für die HSV-Profis kein einziges Tor

Auch Ito, der 2015 mit 18 Jahren zum HSV wechselte, spielt die erfolgreichste Saison seiner Karriere. Seine vier Saisontore sind sein bester Karrierewert. Beim HSV traf Ito in 37 Profispielen gar nicht. Nun sollte sein Ex-Verein gewarnt sein.