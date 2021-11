Vier HSV-Talente waren am Montag im Länderspiel-Einsatz – und keines von ihnen verlor. Die Augen waren dabei vor allem auf Faride Alidou gerichtet, der seine zweite Partie für Deutschlands U20 bestritt und zuletzt bei seinem Debüt begeistert hatte.

Vergangene Woche drehte der 20-Jährige (den zahlreiche Vereine aus der Bundesliga auf dem Zettel haben) beim 3:2 in Frankreich groß auf, erzielte ein Tor und holte einen Strafstoß heraus. Etwas mühsamer geriet sein zweiter Einsatz. 1:1 hieß es am Montagnachmittag in Portugal. Alidou wurde diesmal 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt, half mit, den Rückstand in ein Unentschieden zu verwandeln. Sein Fazit unter seine ersten beiden Länderspiele dürfte absolut positiv ausfallen.

HSV-Talent Suhonen freut sich über Sieg mit Finnland

Zur festen Größe bei der U21 Finnlands hat sich längst ein anderes HSV-Talent entwickelt. Anssi Suhonen spielte auch beim 1:0 in der EM-Qualifikation gegen Estland durch, belegt mit seinem Team in der Sechser-Gruppe Rang vier und hofft noch auf die Qualifikation. Juho Kilo aus der U21 des HSV kam diesmal nicht zum Einsatz.

Geschont wurde auch Ludovit Reis, der das 7:0 der niederländischen U21 in Gibraltar vom Seitenrand aus verfolgte. Der Mittelfeldmann freut sich in seiner Gruppe über 13 Zähler nach fünf Partien und die Tabellenführung.