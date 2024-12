Nach Verletzung: HSV hat Klarheit bei Königsdörffer – und wegen Transfers

Besser als mit dem 5:0 gegen Fürth hätte dem HSV der Sprung in die Winterpause nicht gelingen können. Und doch gab es am Rande des Spiels auch Sorgen. Ransford Königsdörffer musste zum Jahresabschluss verletzt passen, die Schwere der Blessur stand zunächst nicht fest. Mittlerweile ist klar, wie arg es den Angreifer erwischt hat.

Nach seiner starken Hinrunde mit insgesamt sieben Saisontreffern verbrachte Königsdörffer die Weihnachts-Feiertage in seiner Heimatstadt Berlin. Und das bester Dinge, denn die Untersuchungen in Hamburg hatten kurz zuvor bereits für Entwarnung gesorgt. Die muskulären Probleme, die dem 23-Jährigen vor dem Fürth-Spiel zu schaffen machten, erwiesen sich lediglich als Reizung, ein Muskelfaserriss konnte ausgeschlossen worden.

HSV muss bis Frühjahr auf Top-Torjäger Glatzel verzichten

Es ist eine Diagnose, die direkten Einfluss auf die Winter-Transferpläne des HSV nimmt. Hätte sich Königsdörffer schwerer verletzt und womöglich wochenlang passen müssen, hätten Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa den Markt intensiv sondiert, um einen möglichen Ersatz präsentieren zu können. So lautete die interne Vorgabe, da auch Top-Torjäger Robert Glatzel nach seiner Hüft-OP voraussichtlich noch bis zum Frühjahr fehlen wird. Nun aber wird der HSV von der Verpflichtung eines weiteren Stürmers Abstand nehmen.

Der Plan bei Königsdörffer sieht vor, dass er gemeinsam mit seinen Kollegen am 2. Januar wieder einsteigen wird. Dann stehen die obligatorischen Leistungstests der HSV-Profis an. Tags darauf geht es dann ins Trainingslager im türkischen Belek (bis 11. Januar). Sollten neuerliche Probleme auftreten, wird Königsdörffer dort in den ersten Tagen etwas dosierter trainieren.

Der Stürmer, der im Sommer 2022 von Dynamo Dresden zum HSV wechselte, spielt seine bislang beste Saison im Profibereich. Sieben Treffer hatte er bislang noch nach keiner Hinrunde auf dem Konto. Mit seinem nächsten Tor würde er zudem seine Saison-Bestleistung aus der Serie 2022/23 einstellen.