Mit dem Trainer-Duo Merlin Polzin und Loic Favé soll es im neuen Jahr für den HSV zurück in die Bundesliga gehen. Kann dieser Weg funktionieren? Positive Beispiele gibt es dafür einige. Eines hat der HSV zuletzt mehr oder weniger hautnah in der eigenen Stadt erlebt. Auch der FC St. Pauli stellte mit der Beförderung von Fabian Hürzeler zum Cheftrainer die Weichen auf Aufstieg. Der Ex-Coach der Kiezkicker wird nun gespannt in den Volkspark schauen und sich dabei zumindest teilweise sehr verbunden fühlen.