Nach Tumor-Befund bei Diekmeier-Tochter (14): Mutter Dana postet Update

Am vergangenen Dienstag machte Dana Diekmeier, Frau des ehemaligen HSV-Stars Dennis, die Tumor-Erkrankung ihrer ältesten Tochter Delani (14) öffentlich. Die Diekmeiers teilen große Teile ihres Lebens in den Sozialen Medien und machten in dem Zuge auch die Diagnose öffentlich. Nun gab Dana ein Update.

„Delani darf heute nach Hause“ schrieb sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story mit einem Herz-Emoji. Die ersten Befunde seien da und würden gut aussehen, so die Influencerin. Demnach habe Delani keine Tumorzellen mehr im Körper. Entsprechend wäre auch ein bösartiger Tumor behandelbar, sagt die Mutter von insgesamt vier Kindern.

Delani Diekmeier darf bald wieder zur Schule gehen

Auch eine Rückkehr in den Alltag scheint für Delani absehbar. „Nächste Woche machen wir noch ganz langsam und dann darf sie auch wieder in die Schule“, schrieb Dana Diekmeier in ihrer Story. Auch eine Rückkehr auf ihr Pferd, Delanis großes Hobby, soll dann in ein paar Wochen möglich sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Jahr ohne Walter: Was den Ex-Trainer immer noch mit dem HSV verbindet

Dennis Diekmeier ist nach seinem Karriereende 2024 Co-Trainer beim Drittligisten SV Sandhausen, von 2010 bis 2018 hatte er das HSV-Trikot getragen, war auch Kapitän. Die Familie, zu der Dion (10), Dalina (8) und Divia (7) zählen, lebt in Heidelberg.