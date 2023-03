Schon neun Saisontore: Neue Chance für HSV-Profi Königsdörffer

Seine Verpflichtung hat sich schon jetzt voll ausgezahlt. 1,2 Millionen Euro legte der HSV vor der Saison auf den Tisch, um Ransford Königsdörffer von Dynamo Dresden loszueisen. Mit bereits neun Saisontoren (sieben in der Liga, zwei im Pokal) schlug der Angreifer voll ein, traf auch zuletzt in Darmstadt (1:1) und gegen Nürnberg (3:0). Lohn der Mühen: Alles spricht dafür, dass Königsdörffer Ende März erneut eine Chance in Ghanas Nationalteam erhalten wird.

Bereits im Herbst letzten Jahres durfte der 21-Jährige für das Heimatland seines Vaters debütieren. Den Sprung in den WM-Kader verpasste Königsdörffer dann haarscharf und hatte Mühe, diese Enttäuschung zu verarbeiten. Nun aber winkt die nächste Chance – mit einem neuen Trainer.

HSV: Königsdörffer hat neuen Nationaltrainer bei Ghana

Vor drei Wochen gab Ghanas Verband bekannt, dass der nach der WM zurückgetretene Otto Addo von Chris Hughton beerbt wird. Der 64 Jahre alte frühere irische Nationalspieler war zuvor bereits als Technischer Direktor bei den „Black Stars“ tätig. Und kennt Königsdörffer aus dieser Zeit.

MOPO

Direkten Kontakt zu Hughton hatte der HSV-Angreifer zuletzt zwar noch nicht, sehr wohl aber zum ghanaischen Verband. Dort steht Königsdörffer auf der vorläufigen Liste für die beiden Afrika-Cup-Quali-Spiele gegen Angola (23. und 27. März). Was noch fehlt, ist eine offizielle Einladung für den endgültigen Kader.

Königsdörffer hofft auf endgültige Kader-Nominierung

Für den Stürmer wäre die erneute Nominierung die Erfüllung eines großen Wunsches. „Natürlich bleibt Ghana in meinem Kopf“, sagte er der MOPO Anfang des Jahres. „Es ist ein großes Ziel, mal bei einer WM oder dem Afrika-Cup dabei zu sein.“

Mit seinen Toren und Leistungen im HSV-Dress hat Königsdörffer den Weg zu neuen Länderspielen geebnet.