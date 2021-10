Nach Test-Patzern: Das ist der schönste Trost des HSV-Torwarts

Den Schock galt es erstmal zu verdauen. Bei der 1:4-Testpleite vor Wochenfrist in Wolfsburg sah Marko Johansson (23) mehrfach nicht gut aus. Trost fand der HSV-Ersatzkeeper in den eigenen vier Wänden. Freundin Josefine baute den Schweden wieder auf.

Erstmals, seit er Ende August zum HSV wechselte, zeigte sich Johansson nun mit seinem Schatz. Josefine Martic ist die Frau an seiner Seite. In Schweden ist die 27-Jährige ein bekanntes Model, wirbt unter anderem für Tennis-Klamotten.

Freundin von HSV-Torwart Johansson arbeitet als Model für Tennis-Kleidung

Gemeinsam mit Johansson zog sie nach Hamburg und setzt eine schwedische HSV-Tradition fort: Auch Josefine Ringblom, Frau von Ex-HSV-Profi Marcus Berg, brachte von 2009 bis 2013 Model-Glamour in die Hansestadt.

Privat ist für Johansson alles in Butter, sportlich muss er zulegen. An Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes gibt es momentan kein Vorbeikommen. Johansson, der für 600.000 Euro von Champions-League-Teilnehmer Malmö FF zum HSV wechselte, muss sich über das Training empfehlen. Und über Testspiele, wie in Wolfsburg …