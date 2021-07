Das dürfte auch Tim Walter in seiner Trainerkarriere noch nicht allzu oft passiert sein. Nach dem Spielersatztraining am Samstagvormittag nach dem Auftaktsieg auf Schalke (3:1) gab es für den 45-Jährigen am Trainingsplatz noch eine kleine, persönliche Gesangseinlage. Zwei Mitglieder der HSV-Band „Abschlach“ wohnten der Einheit bei. Im Gepäck hatten sie eine Gitarre und ihre kräftigen Stimmen. Und so bekam Walter sein Ständchen.

Schon während der Gesprächsrunde mit den Pressevertretern bemerkte Walter die anwesenden Bandmitglieder Muchel und Boris und sagte: „Überragend. Die Jungs machen so Spaß, das ist der Hammer.“ Schon beim Saisoneröffnungsfest gegen den FC Basel (1:0) hatte sich der Trainer als Fan der Band geoutet.

Ständchen für HSV-Trainer Tim Walter

Nach dem Auftaktsieg jetzt also das Ständchen für Walter – der gleich ein paar Zeilen mitsang.