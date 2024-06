Nach RTL-Absage: Darum war HSV-Boss Kuntz doch als EM-Experte im Einsatz

Am Mittwochnachmittag saß Stefan Kuntz wieder auf der Tribüne seines neuen Wohnzimmers, dem Volksparkstadion. Das zweite EM-Spiel im Volkspark zwischen Kroatien und Albanien verfolgte er als Fußball-Fan – den 3:1-Sieg der Türkei gegen Georgien am Vorabend hatte er dagegen als Experte beobachtet. Und nach der Partie tauchte der HSV-Sportvorstand dann im RTL-Studio auf, obwohl er dem Privatsender kürzlich abgesagt hatte. Wieso er plötzlich doch wieder als EM-Experte fungierte? Kuntz selbst lieferte die Antwort.

Kurz bevor die von Elton moderierte Sendung „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“ am Dienstagabend um 20.15 Uhr startete, hatte sich Kuntz auf Instagram an die HSV-Fans und all seine anderen Follower gewendet. „Kurzer Zwischenstopp in Dortmund. Nach der Partie Türkei – Georgien bin ich zu Gast im EM-Studio“, schrieb der 61-Jährige. Und dann der Zusatz: „Danach geht’s mit Claus zurück nach Hamburg.“

Experte Kuntz macht für das Türkei-Spiel eine Ausnahme

Mit HSV-Sportdirektor Claus Costa hatte Kuntz Ende Mai schon die Autofahrten nach Bochum und Düsseldorf angetreten, als er kurz nach seinem Amtsantritt im Volkspark noch anderweitige vertragliche Verpflichtungen hatte – als Sat.1-Experte für die beiden Relegationsspiele.

Nun reisten die beiden Sportchefs also wieder gemeinsam nach Nordrhein-Westfalen, obwohl Kuntz vor zwei Wochen mitgeteilt hatte, dass er sich entschlossen habe, „mich voll und ganz auf meine neue Aufgabe beim HSV zu konzentrieren“. Also ohne parallelen Job als TV-Experte?

Sollten sich Fans beim Schauen der EM-Sendung am Dienstagabend gewundert haben: Kuntz’ Auftritt als Experte war sein erster und einziger bei dem Turnier. „Ich habe bis auf eine Ausnahme für das Spiel heute alles abgesagt, um mich voll auf den HSV fokussieren zu können“, stellte er vorab gegenüber „ran“ klar. „Aber natürlich verfolge ich die EM, das ist schon auch noch Teil meines Jobs.“ Dahingehend teilen Costa und Kuntz dasselbe Verständnis.

Kuntz war lange Trainer der türkischen Nationalmannschaft

Tatsächlich hatte TV-Sender RTL schon im Rahmen der Absage durch Kuntz mitgeteilt, dass der HSV-Boss ein Bestandteil der erweiterten Experten-Riege bleiben solle. Es hieß, man sei in Gesprächen über geeignete Termine – und der wurde nun offenbar einmalig am Dienstagabend gefunden. Was durchaus passend ist, war Kuntz doch von September 2021 bis September 2023 Trainer der türkischen Nationalelf, zu der er über sehr viel Expertise verfügt.

Als Eltons Moderator-Kollege Johannes B. Kerner ihn während der Sendung fragte, ob sein Herz noch klopfe, wenn er seine ehemalige Mannschaft spielen sehe, antwortete Kuntz: „Klar. Das kann man nicht einfach abschneiden und irgendwie in die Kiste treten.“ Co-Kommentator Steffen Freund, mit dem Kuntz 1996 den EM-Titel holte, kritisierte mit Blick auf das Türkei-Aus seines Kumpels sogar: „Stefan hätte nicht entlassen werden dürfen.“

„Bis jetzt fantastisch“: HSV-Vorstand lobt EM-Stimmung

In dem Fall wäre Kuntz allerdings womöglich nie beim HSV gelandet – also bei dem Verein, dem seit vier Wochen sein voller Fokus gilt. Daran ändert auch Kuntz’ vorerst letzte Experten-Tätigkeit nichts. Und das wollte er den HSV-Fans mit seinem Instagram-Post sicherlich auch deutlich machen, bevor andere Spekulationen aufkommen sollten.

Kuntz treibt im Volkspark die Planungen voran – genießt parallel aber auch die EM-Zeit. „Ich finde es bis jetzt wirklich fantastisch“, schwärmte der Ex-Stürmer. „Wir hatten hier in Hamburg am Sonntag das Spiel zwischen den Niederlanden und Polen, das war total friedlich und eine super Atmosphäre. Der Fußball steht im Vordergrund. Das ist das, was mir am meisten gefällt.“ Und das genoss Kuntz auch am Mittwochnachmittag in der HSV-Arena wieder.