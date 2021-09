Nach Pannen-Debüt: HSV-Profi Ambrosius will beim DFB durchstarten

Stephan Ambrosius und der DFB – das steht bislang noch nicht unter einem richtig guten Stern. Im wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Wales (18.45 Uhr, ProSieben Maxx live) will der Innenverteidiger nun auch im Nationaltrikot beweisen, warum er so wichtig für den HSV ist.

Sein Debüt im Oktober verpasste Ambrosius wegen einer Coronainfektion, als es dann in der vergangenen Woche im Testspiel gegen Slowenien endlich soweit war, verursachte der 21-Jährige nur 15 Sekunden (!) nach seiner Einwechselung einen Elfmeter, den die Slowenen zum 1:1-Endstand nutzten.

U21: HSV-Profi Stephan Ambrosius will beim DFB durchstarten

Mit einem Dreier gegen Wales könnten die DFB-Junioren den Gruppensieg – und damit das EM-Ticket – perfekt machen. „Wir wollen gegen Wales die endgültige Qualifikation perfekt machen, das ist das klare Ziel“, sagte Coach Stefan Kuntz, der mit Manuel Wintzheimer und Josha Vagnoman zwei weitere HSV-Profis in seinem Kader hat.

Stürmer Wintzheimer, der gegen Slowenien vom Punkt aus in seinem ersten Einsatz die Führung besorgte, ist voller Vorfreude auf das Duell. „Wir müssen gegen Wales 100 Prozent Gas geben, jeder muss an sein Limit gehen“, sagte der Stürmer vor dem Spiel.

Manuel Wintzheimer traf in seinem ersten Länderspiel für die deutsche U21-Nationalmannschaft direkt zur Führung. imago images/Christian Schroedter Foto:

Die 100 Prozent will auch Ambrosius, der seinen Vertrag in Hamburg in Kürze verlängern soll, auch geben. Damit es im dritten Anlauf endlich auch mit dem erfolgreichen DFB-Auftritt klappt.