Nach OP endlich beim Team! So lief der erste Tag von HSV-Kapitän Schonlau in Spanien

Nun ist auch der Kapitän in Spanien dabei. Am Samstag um 20 Uhr kam Sebastian Schonlau im Teamhotel in Sotogrande an. Er bezog ein Zimmer mit Jonas Meffert. In den nächsten Tagen wartet auf ihn im Trainingslager ein kleiner Schnupperkurs. Ganz langsam soll sein Körper wieder belastet werden.

Die kleine Operation am vergangenen Freitag im UKE, bei der Schonlau eine Zyste zwischen Nase und Auge entfernt wurde, hat der Innenverteidiger gut überstanden. Zu sehen ist von dem Eingriff nur ein Pflaster.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Gut gelaunt präsentierte er sich nach seiner Ankunft in Soto­grande. Am Sonntag schaute der Kapitän direkt auf dem Trainingsplatz vorbei. Das aber nur als Zuschauer. Aufmerksam beobachtete er die Einheit seiner Mitspieler. Schonlau selbst wird in Spanien nach seiner Wadenverletzung erst mal nur in Kraftraum und Schwimmbad arbeiten. Mit einem leichten Lauftraining auf dem Rasen wird er wohl frühesten zum Ende des Trainingslagers beginnen.