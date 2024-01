Als der HSV-Tross am Donnerstag um 6.42 Uhr mit leichter Verspätung Richtung Spanien abhob, blieb ein Platz im Eurowings-Flieger mit der Nummer EW7536 frei. Anders als zunächst geplant trat Sebastian Schonlau die Reise in das Wintertrainingslager zunächst nicht mit an. Erst am Wochenende wird der Kapitän in Sotogrande erwartet. Zuvor hat er noch einen wichtigen Operations-Termin im UKE.

Mit einer hartnäckigen Verletzung an der rechten Wade hatte Schonlau den Großteil der erste Saisonhälfte verpasst. Als zum Ende der Hinrunde dann endlich wieder alles in Ordnung schien, trat im letzten Spiel vor der Pause die gleiche Verletzung plötzlich auch in der linken Wade auf. Schonlau wird damit den Start in die Rückrunde verpassen. Um die Ursache für die Verletzung zu finden, ließ er sich zuletzt unter anderem auch am Starnberger See untersuchen.

Grundsätzlich ist beim HSV die Hoffnung groß, dass Schonlau diesmal schneller wieder er auf den Platz zurückkehren kann. Dabei helfen könnte vielleicht auch eine Operation, die auf dem ersten Blick gar nichts mit der aktuellen Verletzung zu tun hat.

Heute lässt sich der 29-jährige Innenverteidiger eine Zyste, die zwischen Nase und Auge sitzt, operativ entfernen. Im Hintergrund gibt es zumindest die Vermutung, dass diese Zyste zuletzt auch negativ auf den Körper ausgestrahlt hat und damit womöglich mitverantwortlich für die mysteriösen Wadenverletzungen war.

Gewissheit werden erst die nächsten Wochen bringen. Klar ist: Unabhängig davon will der HSV im Winter weiterhin auf jeden Fall noch einen neuen Innenverteidiger holen. An diesen Plänen hat sich nichts geändert.