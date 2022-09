Nach Neymar-Frust: Schlägt heute Königsdörffers große Stunde?

Beim ersten Mal tat’s noch weh, am Dienstag aber soll endlich Ransford Königsdörffers große Stunde schlagen. Nachdem der HSV-Profi vergangenen Freitag gegen Brasilien und Neymar vergeblich auf sein Debüt in Ghanas A-Team wartete, spricht alles dafür, dass er am Dienstagabend (20 Uhr) im spanischen Lorca gegen Nicaragua den nächsten Karriereschritt machen wird.

Groß ist die Konkurrenz in Ghanas Aufgebot, das bekam Königsdörffer in den ersten Tagen zu spüren. Wie Stephan Ambrosius (vom HSV derzeit an den KSC verliehen) und zwei weitere Akteure stand er nicht im 25-Mann-Kader, der Brasilien 0:3 unterlag. Seine Enttäuschung aber hielt sich in Grenzen. Denn intern soll dem 21-Jährigen signalisiert worden sein, dass er gegen Nicaragua dabei sein und auch ausreichend Spielzeit erhalten soll, um sich zu zeigen.

Es wäre die große und auch einzige Chance für den erstmals berufenen Königsdörffer, sich vor der Nominierung des WM-Kaders im Nationalteam zu präsentieren. Anschließend beginnt dann der Reisestress. Im Laufe des Mittwochs wird der Angreifer in Hamburg zurückerwartet, Donnerstag stößt er wieder zu seinen HSV-Kollegen – um am Freitag in Hannover schon wieder auf dem Platz zu stehen. Als dann frisch gebackener Nationalspieler.