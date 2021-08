Marcell Jansen ist wieder Präsident des HSV e.V. Der 35-Jährige wurde am Samstag bei der ordentlichen Mitgliederversammlung zum zweiten Mal nach 2019 in das Amt gewählt, erhielt 68,85 Prozent der gültigen Stimmen. Die Präsenzveranstaltung im Volksparkstadion lief dabei alles andere als reibungslos. Als Vizepräsidenten wurden Bernd Wehmeyer und Schatzmeister Michael Papenfuß gewählt.

Die HSV-Band „Abschlach“ eröffnete die Veranstaltung mit einem Mini-Konzert, das auch Trainer Tim Walter aus den Stadionkatakomben lockte. Der Trainer ist ein bekennender Fan der Band. Dann aber begann die etwas chaotisch anmutende Versammlung. Die 412 stimmberechtigten Mitglieder sollten zu Beginn der Veranstaltung eine Testabstimmung starten. Einzig die Technik machte nicht mit, das WLAN im Stadion streikte. Die erste von mehreren Pannen an diesem Nachmittag.

HSV: Marcell Jansen ist Präsident – Bernd Wehmeyer neuer Vize

Als die Versammlung dann lief, sorgte heftiger Regenfall für eine kurzzeitige Unterbrechung. Nach knapp fünf Stunden war es soweit: Tagesordnungspunkt Nummer 16, die Wahl zum neuen HSV-Präsidium. Jansen, der das Amt bereits bis Februar diesen Jahres inne hatte, präsentierte seine Vision für die HSV-Zukunft unter dem Motto „Vereint 2025“, stellte seine sechs Themenschwerpunkte vor. „Wir wollen machen statt meckern“, sagte der ehemalige Nationalspieler und erklärte: „Der HSV ist Heimat. Es geht nur gemeinsam.“ Mit 263 zu 119 Stimmen wurde „Cello“ schließlich zum Präsidenten gewählt.

Für das Amt des Vizepräsidenten gab es mehr als einen Bewerber – zunächst zumindest. Bernd „Fummel“ Wehmeyer, Europapokalheld und langjähriger Klubmanager, trat gegen Dr. Ralph Hartmann an. Hartmann aber erkannte bei seiner Rede an, dass ihm das Konzept des Teams um Jansen, Wehmeyer und Papenfuß zusagte. „Ich sehe nicht ein, in so ein Konzept reinzugrätschen“, sagte er und trat von seiner Kandidatur zurück. Wehmeyer wurde schließlich mit 260 zu 54 Stimmen zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Jubel brandete bei den anwesenden Mitgliedern auf, als sich die Kunde vom 2:0-Sieg von Osnabrück im Pokal gegen Werder Bremen auf der Tribüne verbreitete. Kurz darauf wurde Michael Papenfuß mit 229 zu 27 Stimmen (89,45 Prozent) zum Vizepräsidenten und Schatzmeister gewählt. Wahlberechtigt wären übrigens knapp 84.000 Mitglieder gewesen.