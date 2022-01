Es ist der nächste Versuch, in dieser Saison endlich in die Spur zu finden. Seit rund fünf Monaten muss Josha Vagnoman pausieren. Läuft alles nach Plan, soll der HSV-Abwehrmann am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Nach seiner schier endlosen Leidensgeschichte kämpft der 21-Jährige um sein Comeback. Mitte August zog er sich im Derby-Hinspiel bei St. Pauli (2:3) einen Sehnenriss im Oberschenkel zu, mehrfach schon stand er vor der Rückkehr ins Teamtraining. Zuletzt machte dann allerdings die Achillessehne Probleme. Der Verdacht: Beim Versuch, Vagnomans Oberschenkel zu stabilisieren, wurde die Sehne zu stark belastet. Deshalb konnte der Junioren-Nationalspieler auch in diesem Jahr lediglich individuell trainieren.

Damit soll nun heute Schluss sein. Offen, ob es für Vagnoman am Freitag im Test gegen Midtjylland schon für ein paar Minuten Spielpraxis reicht. Bis zum Zweitliga-Topspiel in Darmstadt (6. Februar) aber bleiben ihm zwei Wochen Training. Da könnte ein Platz im Kader durchaus drin sein. Wenn denn jetzt alles glatt geht …