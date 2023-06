Nach HSV-Abschied: Zweitliga-Konkurrent kämpft um Sonny Kittel!

Das wäre ein Hammer! Vergangene Woche zog Sonny Kittel einen Schlussstrich unter seine HSV-Zeit und erklärte die zu seinem Leidwesen nie konkret gewordenen Gespräche über eine Verlängerung für beendet. Am liebsten würde er in die USA oder nach Saudi-Arabien wechseln, doch nun mischt auch zumindest ein Zweitliga-Konkurrent des HSV im Poker um Kittel mit.

Hannovers Trainer Stefan Leitl und Kittel sind alte Bekannte, bevor der Angreifer nach Hamburg wechselte, arbeiteten sie zusammen in Ingolstadt. Nun macht Leitl keinen Hehl daraus, Kittel gern zu 96 lotsen zu wollen. „Sonny ist ein herausragender Kicker“, so der Coach zur „Neuen Presse“. Leitl telefonierte sogar schon mit Kittel, um ihm den Deal schmackhaft zu machen. „Er ist erstmal weg, macht Urlaub und wenn er wiederkommt, werden wir noch einmal sprechen“, so Leitl.

Aus Sicht des 96-Trainers wäre Kittel der absolute Wunsch-Transfer für die Offensive der Niedersachsen. „Seine Statistiken der letzten Jahre sind gut“, bekennt Leitl. „Aber du musst für einen Transfer ein Paket schnüren, das passt. Deswegen musst du erst ein Gespräch führen und das Ganze ausloten. Es muss für alle passen.“

96 ist bereit, bei Ex-HSV-Profi Kittel ernst zu machen

36 Tore und 40 Vorlagen steuerte Kittel in seinen vier HSV-Jahren bei. Klar, dass so etwas Begehrlichkeiten weckt. Dessen ist sich auch Leitl bewusst. Zu optimistisch will er deshalb nicht sein, denn der Trainer weiß, dass Kittel eher zu einem Wechsel ins Ausland tendiert. Zudem sei klar: „Wir werden nicht die einzigen sein, die sich um so einen Spieler bemühen wollen.“ 96 aber will ernst machen – und könnte Kittel mit einem Angebot locken, dass dem seines letzten HSV-Jahresgehalts (etwa 800.000 Euro) entspricht.