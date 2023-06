Das kommt überraschend: Stadionsprecherin Christina Rann verlässt den HSV!

Den ersten Zugang für die neue Spielzeit brachte der HSV mit Guilherme Ramos (kommt ablösefrei aus Bielefeld) am Donnerstag unter Dach und Fach – zeitgleich präsentierte der Verein aber auch einen Abgang: Der Verein trennt sich nach drei Jahren von Stadionsprecherin Christina Rann.

Seit Sommer 2020 fungierten Rann und Christian Stübinger gemeinsam als Stadionsprecher des HSV und führten als Duo durch die Stadion-Show. Damit ist nun Schluss: Stübinger bleibt dem Volkspark erhalten, für Rann aber ist nach drei Jahren Schluss.

HSV-Stadionsprecherin Rann ist auch im TV groß im Geschäft

„Wir wünschen Christina für ihre neuen Aufgaben viel Spaß und Erfolg und bedanken uns für die Zusammenarbeit, die sie mit viel Leidenschaft und Herz gelebt hat“, ließ HSV-Vorstand Jonas Boldt auf der vereinseigenen Homepage wissen.

Tatsächlich wird sich Rann kaum über zu wenig Arbeit beklagen können. Die Deutsch-Portugiesin ist im TV-Bereich groß im Geschäft. Für DAZN arbeitet sie bereits seit 2021 bei Bundesligaspielen als Field Reporterin. Zuletzt durfte sie sogar das Champions-League-Finale der Frauen zwischen Wolfsburg und dem FC Barcelona kommentieren – als erste Frau des Senders.

Allerdings sorgte ihr TV-Job mitunter auch für Missmut bei Teilen der HSV-Anhängerschaft. Insbesondere, wenn Rann Partien von Werder Bremen begleitete, wurden Fragen laut, ob das zu der Aufgabe einer HSV-Stadionsprecherin passen könne. Kritisiert wurde sie von Teilen der Ultras, als Rann im vergangenen Winter für MagentaTV zum WM-Team gehörte, das vom umstrittenen Turnier in Katar berichtete.

Am Sonntag moderiert Ran das Aufstiegsspiel der HSV-Frauen

Am kommenden Sonntag will die 41-Jährige die HSV-Fans allerdings noch einmal erfreuen und frohe Kunde verbreiten. Dann kommentiert sie bei TV-Sender Sport1 das Rückspiel der HSV-Frauen im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg bei Viktoria Berlin (Hinspiel: 3:0). Künftig wird Rann bei Sport1 die Montagsspiele der Frauen-Bundesliga kommentieren.

„Ich habe viele besondere Momente im Volksparkstadion erlebt“, sagte sie zu ihrem HSV-Abschied. „Mein Herz hängt am HSV, das hing es aber auch schon vorher und so wird es auch in Zukunft bleiben.“

Wie die Stadion-Show künftig gestaltet wird, will der Verein in Kürze bekannt geben.