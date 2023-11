Nach doppeltem Ausfall: So steht es vor dem Topspiel um HSV-Profi Dompé

Erst morgens um 4 Uhr waren die HSV-Profis nach dem Pokal-Sieg in Bielefeld wieder zurück in Hamburg. Am Mittwochmittag traf sich die Mannschaft dann schon wieder im Volkspark. Um 14 Uhr wurde trainiert. Auf den Platz gingen allerdings nur die Reservisten.

Acht Feldspieler und drei Torhüter waren bei der Einheit dabei. Zu der Grupppe gehörte auch Jean-Luc Dompé, der die letzten beiden Spiele wegen Schambein-Problemen verletzt verpasst hatte. Nun scheint seine Leidenszeit allerdings endlich vorbei zu sein.

Jean-Luc Dompé trainiert beim HSV wieder ohne Probleme

Beim Training am Dienstag schonte sich der Franzose nicht, sondern mischte wieder voll mit. Probleme gab es keine. Damit dürfte feststehen: Dompé ist mit Blick auf das kommenden Heimspiel am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen den 1. FC Magdeburg wieder fit und einsatzfähig.

Das gilt allerdings auch weiterhin nicht für Sebastian Schonlau. Der weiterhin an Wadenproblemen laborierende Kapitän konnte auch am Mittwoch nicht mit dem Team trainieren – und fällt gegen Magdeburg erneut aus.