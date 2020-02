Nach Derby-Pleite: Wie reagieren die HSV-Fans in Aue?

„Die Niederlage im Stadtderby hat richtig weh getan. Sie tut heute noch weh und wird auch noch in einem halben Jahr wehtun.“ Das sagte Dieter Hecking am Donnerstag auf der Pressekonferenz für das Spiel in Aue. Die meistens Fans werden diese Worte nur unterstreichen können. Die Pleite gegen St. Pauli hat bei den HSV-Anhängern deutliche Spuren hinterlassen. Das wird am Sonnabend in Aue wohl auch die Mannschaft zu spüren bekommen.

Der Gästeblock wird wieder komplett gefüllt sein. So war bei den bisherigen Auswärtsspielen des HSV in dieser Saison und so wird es nun auch im Erzgebirgsstadion sein. Rund 1800 Anhänger der Hamburger machen sich auf den Weg nach Sachsen. Teilweise reisen sie am Sonnabend um kurz nach 4 Uhr morgens schon los. Ob die Profis auf dem Rasen dann allerdings am Mittag direkt mit offenen Armen von den eigenen Fans empfangen werden, ist eher fraglich. Viele der Anhänger wollen erst mal abwarten. Es heißt, das Team muss sich den Support nach der Derby-Pleite nun erst mal wieder neu verdienen.

Das könnte Sie auch interessieren: Coronavirus! Ex-HSV-Star Heung-Min Son in Quarantäne

Es geht um die Ehre. Nach der schmerzhaften Heimniederlage gegen den Kiezklub muss nun eine klare Antwort von den Spielern kommen. Ein Sieg in Aue würde dabei sicherlich nicht alle Wunden der leiderprobten Anhänger heilen. Es wäre aber zumindest ein erster Schritt. Viele weiteren werden danach noch folgen müssen. Die Stimmung ist vorerst angespannt.