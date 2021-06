Nach Derby-Pleite: Hecking und der HSV: In Aue muss alles passen!

Jetzt muss alles passen. Für den HSV steht am Sonnabend (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) Spiel eins nach der Derby-Pleite gegen St. Pauli an. Beim FC Erzgebirge Aue müssen die Hamburger zeigen, ob die Niederlage gegen den Kiezklub nur ein Ausrutscher war oder doch mehr. Alle sind gefordert. Das gilt ganz besonders auch für Trainer Dieter Hecking.

Nach dem 0:2 gegen St. Pauli hatte sich Hecking demonstrativ vor seine Mannschaft gestellt. „Leider habe ich in der Halbzeit nicht die richtige Lösung gefunden und konnte die Mannschaft nicht in die Spur bringen, daher nehme ich die Niederlage auch auf meine Kappe“, erklärte der 55-Jährige. Ein ziemlich selbstkritischer Ansatz, mit dem er sich für das nächste Spiel dann auch gleich selbst unter Druck setzte.

Zieht Stuttgart dem HSV davon?

Sechs Tage hatte der Coach nun Zeit, um im Volkspark die richtigen Worte und Maßnahmen zu finden, damit die Mannschaft in Aue nicht nur eine Reaktion zeigt, sondern direkt auch wieder zurück in die Erfolgsspur kommt. Geht es schief, hätte das womöglich auch im Kampf um den Aufstieg bittere Folgen. Sollte Stuttgart (spielt am Sonnabend in Fürth) an diesem Spieltag mehr Punkte holen als der HSV, hätten die Hamburger erstmals in dieser Saison das große Ziel direkter Aufstieg nicht mehr in den eigenen Händen.

Viele Einzelgespräche nach Derby-Pleite

Wie will der Trainer sein Team nun direkt wieder in die Spur bringen? Viele Gespräche hat Hecking in der laufenden Woche mit seinen Spielern geführt. Die Profis selbst wurden ganz bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten. „Wir müssen jetzt nicht alles über den Haufen werfen, was über acht Monate relativ gut gelaufen ist. Ich werde als Cheftrainer nie nach nur einer Niederlage alles in Frage stellen“, betont der Coach, der die Wunden der Derby-Niederlage sicherlich nicht innerhalb einer Woche heilen konnte, dennoch aber nun dafür verantwortlich ist, dass sich sein Team in Aue wieder mit einem anderen Gesicht präsentiert.

Tauscht Hecking drei Spieler aus?

Beim Training im Volkspark ließ Hecking im Laufe der Woche die gleiche A-Elf wie zuletzt gegen St. Pauli in einem Team ran. Ob das auch die Aufstellung für das Spiel in Aue sein wird, ist dennoch fraglich. Hecking ist dafür bekannt, dass er nach Siegen oft im nächsten Spiel auf die gleiche Mannschaft setzt. Nach Niederlagen gibt es bei ihm hingegen in der Regel Veränderungen. So war es bislang auch in dieser Saison. Drei Spieler aus der Startelf wurden nach Pleiten jeweils ausgetauscht. Nach dem 0:1 gegen Heidenheim erwischte es im Dezember zuletzt mit Sonny Kittel, Rick van Drongelen und Adrian Fein gleich drei namhafte Profis.

HSV-Geheimtraining im Stadion

Und diesmal? Bekommen die Derby-Verlierer eine neue Chance? Oder stellt Hecking sein Team neu auf? Der Coach ließ sich bei der Abschlusseinheit nicht in die Karten schauen, sondern zog sich mit seinen Spielern ins abgeriegelte Stadion zurück.

Heute kommen die Karten auf den Tisch. Es ist der Tag der Entscheidungen. Die wichtigsten Fragen? Auf welche Elf setzt der Trainer? Welche Reaktion gibt es auf die Derby-Pleite? Behält der HSV das Aufstiegsziel in der eigenen Hand? Auf Hecking wartet sein schwerstes Spiel als HSV-Trainer. Er ist gefordert und muss diesmal die richtigen Lösungen präsentieren.