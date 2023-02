Nach Denkpause: Dieses Urteil fällt Walter jetzt über Jatta

Drei Minuten kam Bakery Jatta am Samstag zu spät zum HSV-Frühstück und verlor dadurch seinen Startelfplatz. Für Tim Walter die Umsetzung einer Regel, die für alle gilt. Für Jatta ein Vorfall, der ihn mehr mitnahm als andere. Doch in dieser Woche soll der Blick nach vorne gehen.

„Er war am meisten traurig darüber, ihm tut das unfassbar leid, weil er von seiner Warte heraus die Mannschaft im Stich gelassen hat. Aber für mich ist das abgehakt. Er hat sich noch mal entschuldigt bei den Jungs, da bleibt überhaupt gar nichts“, sagt Walter, der ab sofort wieder voll auf Jatta setzen will. „Baka ist in guter Form, das passt alles.“

HSV-Trainer Walter bezeichnet Jatta als unersetzlich

Auch Königsdörffer, der in Darmstadt für Jatta in die Startelf rückte und ein Tor erzielte, ist laut Walter nicht vorbeigezogen. „Ich habe schon vorher gesagt, dass Baka für uns unersetzlich ist – und dabei bleibe ich auch.“

Heißt im Klartext: Gegen Nürnberg steht Jatta wieder in der Startelf.