Wenn sich die HSV-Profis nach ihrem freien Tag heute im Volkspark wiedersehen, wird sich zeigen, ob das wirklich alles so leicht zu verdauen ist. Am Samstag flog Bakery Jatta vor dem Spitzenspiel in Darmstadt wegen einer teaminternen Verspätung aus der Startelf, nun gilt es, die Wogen wieder zu glätten. Aber funktioniert das auch so einfach? Aus Jattas Umfeld ist zu hören, dass die Degradierung durchaus Spuren im Seelenleben des Gambiers hinterlassen hat.

Kann Tim Walter Jatta wieder aufbauen? Der Trainer hatte am Samstag rigoros durchgegriffen und den 24-Jährigen, wie es die internen Regeln vorsehen, bestraft. Mittlerweile ist auch klar, was genau im Teamquartier passierte: Nach MOPO-Informationen soll Jatta – der in der Nacht unter großen Schlafstörungen litt – drei Minuten zu spät zum um 9 Uhr angesetzten Frühstück der Profis erschienen sein. Daraufhin strich Walter den Stürmer aus dem Team und bot am Abend stattdessen Ransford Königsdörffer auf.

Jatta fühlt sich von Walter-Aussage gekränkt

„Baka hat seine Mannschaft in dem Fall einfach im Stich gelassen“, erklärte Walter nach dem 1:1 beim Spitzenreiter. Genau diese Worte sollen Jatta emotional zusätzlich runtergezogen haben. Er fühle sich als Sündenbock, so hört man – auch, weil er nach der Degradierung als Einwechselspieler ab Minute 63 nicht überzeugen konnte und der HSV in der Schlussphase noch den Ausgleich kassierte.

Walter wird bemüht sein, den Gambier nicht in ein tieferes emotionales Loch abdriften zu lassen. So knallhart der Trainer verletzte Regeln sanktioniert, so bekannt ist er dafür, einen innigen Draht zu seinen Profis zu pflegen. Das soll helfen, um Jatta wieder in die Spur zu bringen.