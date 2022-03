Der HSV atmet auf – nur noch ein Corona-Ausfall gegen Düsseldorf?

Sollte es in dieser Woche keinen erneuten Corona-Ausbruch beim HSV geben, steht der Partie in Düsseldorf nichts mehr im Wege. Nach einigen Tagen der Ungewissheit wird seit Dienstag im Volkspark kräftig aufgeatmet – denn mit Moritz Heyer, Sonny Kittel und Sebastian Schonlau kehrten gleich drei genesene Profis ins Team-Training zurück. Schon am Mittwoch sollen nach Möglichkeit weitere Akteure folgen.

Tim Walter hatte es ja vorhergesagt. „Die Jungs kehren jetzt nach und nach zurück“, ließ der Trainer des HSV zum Wochenstart wissen. So kam es dann auch. Nachdem Heyer, Kittel und Schonlau – die in der Vorwoche die ersten Corona-Fälle des HSV waren – sich am Montagabend ausführlich im UKE auf ihre Sporttauglichkeit checken ließen, durften sie am Dienstag wieder auf den Platz. 90 Minuten lang trainierten sie diesmal noch etwas dosierter mit. Das könnte sich am Mittwoch bereits ändern.

HSV: Heyer, Schonlau und Kittel zurück im Training

Nimmt man die nackten Zahlen, ist der HSV damit wieder spielfähig. Am vergangenen Wochenende fehlte dafür nur ein Akteur, die Partie gegen Aue wurde auf den 5. April verlegt.

Das Aufatmen im Volkspark könnte sich am Mittwoch fortsetzen. Neben Maxi Rohr (als Kontaktperson in Quarantäne) steht die Freitestung von Faride Alidou, David Kinsombi, Giorgi Chakvetadze und Manuel Wintzheimer bevor. Sollte das Quartett weiterhin keine Symptome mehr aufweisen und das Okay der Ärzte erhalten, ist am Mittwoch oder Donnerstag mit einer Rückkehr auf den Platz zu rechnen. Dann wäre Anssi Suhonen der letzte noch verbliebene Corona-Fall des HSV.

HSV in Düsseldorf ohne Meffert

Keine schlechten Aussichten für Samstag. Sieht so aus, als sollte der HSV auf fast alle Stammspieler zurückgreifen können. Allein Jonas Meffert ist gelbgesperrt.