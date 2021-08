Nach Brutalo-Foul: HSV hofft bei Meffert auf Blitz-Comeback

Während die Stammspieler im Volkspark laufen gingen und die Reservisten auf dem Platz trainierten, blieb Jonas Meffert am Montag in der Kabine und ließ sich nur pflegen.

Der 26-Jährige, der am Sonntag beim Auftritt gegen Dynamo Dresdens von Gegenspieler Luca Herrmann ziemlich heftig ausgeknockt wurde, hat weiterhin Probleme im Nackenbereich.

Probleme im Nacken: HSV-Kicker Meffert muss sich pflegen lassen

Doch ein bisschen besser geht es ihm zumindest. „Jonas ist okay. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er ist ansprechbar“, sagt Sportdirektor Michael Mutzel, der hofft, dass der Mittelfeldstratege am Sonntag beim Pokal-Spiel in Braunschweig wieder für den HSV auflaufen kann.

„Ich hoffe und denke, dass die Zeit reichen wird. Noch müssen wir aber die nächsten Tage abwarten und schauen, wie schlimm es wirklich bei ihm ist.“