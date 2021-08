Reis macht HSV-Trainer Walter und die Fans glücklich

Wenn alle Spieler beim HSV so gut wie Ludovit Reis auf ihren Trainer hören, dann kann es eine erfolgreiche Saison im Volkspark werden. Bereits in seinem zweiten Pflichtspiel für die Hamburger hat der Niederländer sein erstes HSV-Tor erzielt und damit direkt einen Auftrag von Tim Walter erfüllt.

Tore und Ludovit Reis – das passte bislang nicht wirklich zusammen. In der vergangenen Saison erzielte der 21-jährige Mittelfeldspieler in 30 Pflichtspielen für Osnabrück nur einen Treffer. Auch für Groningen und Barcelona B hat er in einer kompletten Spielzeit nie mehr als ein Tor erzielt.

Walter forderte von Reis mehr Torgefahr

Beim HSV sollte sich das ändern, das hatte Walter von Reis direkt nach seiner Verpflichtung gefordert. Der Trainer: „Er ist ein guter Kicker, der den Verein weiterbringt. Er muss aber auch noch viele Dinge lernen. Man braucht mehr Torgefahr auf seine Position im Mittelfeld. Ich bringe ihn auf jeden Fall in die Position, verwerten muss er die Chancen dann aber schon selber.“

Gesagt, getan. Beim 1:1 gegen Dresden nutzte Reis direkt seinen ersten Torschuss und brachte den HSV nach fünf Minuten in Führung. Es war ein gutes Heimdebüt des Niederländers, der neben seinem Treffer einige weitere gute Akzente setzte. In der zweiten Halbzeit verließen ihn dann immer mehr die Kräfte. Das sorgte auch für Fehler. Nach 68 Minuten war für ihn das Spiel beendet. Walter: „Es ist extrem viel gelaufen. Wir haben frischen Wind gebraucht.“

Reis schenkt HSV-Fans sein Trikot

Für Reis war es ein Anfang. Den ersten Tor-Auftrag des Trainers hat er erfüllt. Und auch einige Fans machte er direkt glücklich. Sie wollte nach dem Abpfiff sein Trikot haben und bekamen es von ihm geschenkt. So macht man sich beliebt. Am Sonntag geht es im Pokal in Braunschweig weiter. Reis wird wieder in der Startelf stehen. Alles andere wäre eine Überraschung. Walter will noch mehr von Reis.