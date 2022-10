Nach Blitz-Flucht vom HSV: So denkt Rohr über das Wiedersehen

In den ersten fünf Liga-Spielen dieser Saison kam Maximilian Rohr noch für den HSV zum Einsatz. Zufrieden mit seinen Einsatzzeiten und der Perspektive in Hamburg war er trotzdem nicht. Als er Ende August ein Angebot aus Paderborn bekam, musste Rohr nicht lange überlegen. Er unterschrieb einen Leih-Vertrag bis zum Saisonende. Am Sonntag gibt es nun das Wiedersehen.

„Wir als Mannschaft freuen uns auf das Topspiel und ich persönlich freue mich auf viele bekannte Gesichter“, sagt Rohr, der weiterhin komplett überzeugt ist, dass sein Schritt weg vom HSV nach Paderborn der richtige war.

HSV: Maximilian Rohr vom SC Paderborn vor Wiedersehen

Die Zahlen geben ihm recht. Bei den Ostwestfalen ist er klarer Stammspieler, steht auf Platz zwei der Tabelle vor den Hamburgern und ist gerade ins DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen.

Fehlt noch ein Sieg gegen die alten Kollegen. Kann der HSV das verhindern?